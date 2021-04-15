Копенгаген, , 16:00 — REGNUM За шесть лет в странах Восточной Европы в отличие от государств Западной Европы произошло снижение уровня употребления алкоголя. Речь идёт о периоде с 2010 по 2016 год. Об этом говорится в докладе «Инициатива SAFER: сделать Европейский регион более безопасным…», представленном Европейским бюро Всемирной организации здравоохранения.

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Так, в 51 государстве — члене Европейского региона ВОЗ, которые предоставили свои данные за указанный период, среднее потребление алкоголя снизилось с 11,2 л до 9,8 л (-12,5%). При этом лидируют в этом списке Азербайджан (-72,2%), пишет ТАСС. Также сокращение потребление спиртных напитков произошло на Украине (-40,2%), в Киргизии, (-38,7%) и Белоруссии (-36,1).

В России за 2010−2016 годы потребление сократилось на 26,1% — с 15,8 л до 11,7 л.

Наибольший прирост употребления спиртного был отмечен в Таджикистане (+35,9%), Израиле (+30,2), Северной Македонии (+28,1%) и Исландии (+22,9%).

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу ВОЗ, опубликованному летом 2020 года, Европа занимает первое место в мире по потреблению алкоголя. При этом алкоголь стал причиной 25% смертей жителей Европы в возрасте от 25 до 29 лет и объявлен главным фактором риска для европейцев в возрасте от 15 до 49 лет.

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