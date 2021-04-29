Хабаровск, 29 апреля, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В аэропорту Хабаровска открыли пункт вакцинации от COVID-19 — желающие могут привиться после или перед полётом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе регионального правительства.

Zdrav.khv.gov.ru Перед вакцинацией от коронавируса. Хабаровский край

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Пункт открыт в терминале внутренних авиалиний — Хабаровск стал первым городом на Дальнем Востоке, где пассажиры могут вакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник V».

Данные о прививке будут отражены в личном кабинете на портале «Госуслуги». Это даёт возможность сделать вторую прививку в любом другом месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске каждый житель в возрасте от 60 лет, прошедший вакцинацию от коронавируса, получит десяток куриных яиц от местной птицефабрики.