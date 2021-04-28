Москва, , 08:03 — REGNUM Грузовой корабль «Прогресс МС-14» отстыковался от модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС), сообщается 28 апреля на сайте Роскосмоса.

«Падение несгораемых элементов конструкции корабля произойдёт в несудоходном районе акватории Тихого океана», — сообщили в госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, корабль проведёт на орбите ещё сутки, после чего двигательная установка будет включена на торможение. Большая часть конструкции корабля сгорит в плотных слоях атмосферы, несгораемые части будут утоплены в специальном районе акватории Тихого океана.

«Прогресс МС-14» проведёт на околоземной орбите рекордный срок — год и четыре дня.

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