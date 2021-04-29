Москва, , 07:02 — REGNUM Намерения президента Украины Владимира Зеленского создать новый формат переговоров по конфликту в Донбассе не будут реализованы. Об этом написал 28 апреля в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

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Речь идет о площадке, которую, по желанию Киева, должна стать альтернативой «нормандскому формату» или дополнить его.

«План Зеленского не будет осуществлен», — считает сенатор.

Пушков напомнил о недавнем заявлении представителя внешнеполитического ведомства Франции, который дал понять, что власти этой страны продолжают поддерживать прежний состав переговорного процесса. По его словам, такой же позиции придерживаются Россия и Германия.

«Заявление МИД Франции говорит о том, что Париж не рассматривает возможности присоединения к переговорам США, Британии и Канады. Как и Москва, и Берлин», — отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Владимир Зеленский выдвинул предложение о том, что «нормандский формат» необходимо расширить или создать «параллельный» — «с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками».

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