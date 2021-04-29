Сидней, Австралия, , 06:28 — REGNUM Двое мужчин умерли в австралийском штате Новый Южный Уэльс после прививки против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

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Сообщается, что мужчина возрастом за 50 лет скончался 21 апреля спустя восемь дней после прививки. Причиной смерти стало образование тромба. При этом врачи отметили, что у пациента не было проблем с легкими. Однако не уточняется, каким препаратом он прививался.

Второй мужчина, возрастом 71 год, скончался после прививки британской вакциной от компании AstraZeneca. Врачи утверждают, что до вакцинации у пациента наблюдались проблемы со здоровьем. Причиной смерти также стало образование тромба.

Отмечается, что до этого в Австралии фиксировали три случая образования тромбов при вакцинации препаратом от AstraZeneca. Сейчас эти пациенты находятся в больницах и получают необходимое лечение. Органы здравоохранения Австралии ведут расследование этих инцидентов.