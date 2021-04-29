Вашингтон, , 06:01 — REGNUM Соединенные Штаты направили грузовой самолет с гуманитарной помощью в Индию для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает The Hindu.

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Сообщается, что грузовой самолет уже вылетел с базы ВВС США в Калифорнии и уже направился в Нью-Дели. В состав гуманитарного груза входят 440 кислородных распределителей, 100 тыс. защитных масок N95, а также 960 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Ожидается, что другие грузы Соединенные Штаты направят в Индию в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США выделили $100 млн Индии для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Также Вашингтон намерен заказать для индийской стороны 20 млн доз вакцины против COVID-19 от британской компании AstraZeneca.

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