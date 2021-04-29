Буэнос-Айрес, , 04:57 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 23 718 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на аргентинской территории выросло до 2 928 890. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 348 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине от осложнений COVID-19 умерли 62 947 человек.

При этом глава МВД аргентинской столицы Буэнос-Айреса, в котором зафиксирована основная часть инфицированных, не исключала ужесточить контроль за въездом в город. Также городские власти не исключают временного ограничения въезда в Буэнос-Айрес из-за высокой заболеваемости COVID-19.

Тем не менее в Аргентине уже идет кампания по вакцинации населения против коронавирусной инфекции. К 29 апреля в республике уже привили более 7,66 млн человек.