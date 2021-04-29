Сеул, , 04:23 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 680 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 650 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр фиксирует незначительное снижение заболеваемости COVID-19 после скачка до 775 инфицированных за сутки, подтвержденного 27 апреля. При этом эксперты выражают обеспокоенность наличием очагов распространения инфекции, которые отследить пока не удалось.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 121 351. Также за минувшие сутки в стране умерли еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 скончались 1825 человек.