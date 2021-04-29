Бразилиа, , 03:01 — REGNUM С начала пандемии в Бразилии зарегистрировали уже 14 521 289 случаев заражения коронавирусом, включая новых носителей — 79 726. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе бразильского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Также за указанный период в стране было выявлено 13 091 714 пациента, излечившихся от коронавирусной инфекции и 398 185 летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19. За истекшие 24 часа в Бразилии по этой причине умерло 3163 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля губернатор бразильского штата Сан-Паулу Жоау Дориа заявил, что Бразилия запустила производство собственной вакцины от COVID-19, получившей название Butanvac.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии открыли производство собственной вакцины от COVID-19