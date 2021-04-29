Мехико, , 02:03 — REGNUM Мексика может производить в год до 90 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил глава государственной мексиканской фармкомпании Birmex Педро Сентено 28 апреля в интервью изданию Milenio.

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Он отметил, что выпуск препарата будет налажен на базе Национального института вирусологии и Национального института гигиены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разработчики вакцины «Спутник V» объявили, что ее производство в Мексике начнется в мае 2021 года.

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