Санкт-Петербург, 28 апреля, 2021, 22:28 — ИА Регнум. За сутки в Санкт-Петербурге прививку первой или второй дозой вакцины от коронавируса сделали почти 15 тыс. человек. Первично привиты 6687 человек, вторично — 8305 человек, сообщили 28 апреля в городском оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

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За весь период в Петербурге вакцинированы 551 333 человека, из них 409 732 человека завершили цикл вакцинации.

С начала прививочной кампании в Петербург доставили 726 212 комплектов вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на сегодня составляет 86 499 комплектов, еще 88 380 комплектов — остаток на фармацевтической базе. Общий запас вакцины в городе составляет 174 879 комплектов.

Напомним, в Петербурге число привитых первой или двумя дозами вакцины уже превысило 10% от численности населения.