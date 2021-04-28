Санкт-Петербург, 28 апреля, 2021, 20:38 — ИА Регнум. За среду, 28 апреля, в Санкт-Петербурге на 3,94% выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских учреждениях, по сравнению с прошлой средой, 21 апреля. Всего сегодня отмечен 871 такой случай. Суточная госпитализация с ковидом и подозрением на него (303 случая) увеличилась на 1,34% в сравнении с аналогичным днем прошлой недели.

ИА REGNUM Больница им. Боткина в Петербурге, основной инфекционный стационар города

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В то же время количество активно больных пациентов с подтвержденным COVID-19 за последние семь дней снизилось на 2,13%. Об этом говорится в опубликованных материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Снижение интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции продолжается, но крайне низкими темпами», — делают вывод аналитики.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями в настоящее время развернуты 5248 коек, из них свободны 1079 коек, что составляет 20,6%. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 27%, на ИВЛ находятся 165 пациентов.