Вашингтон, , 17:44 — REGNUM В США за последние сутки зафиксировано 50 856 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 707 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

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Согласно его последним оценкам, за весь период с начала пандемии в Соединённых Штатах выявлено уже 32 177 267 носителей коронавирусной инфекции, по меньшей мере 573 420 случаев заболевания привели к летальному исходу пациентов.

Напомним, днём ранее в США было зафиксировали почти 52 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 764 пациента с COVID-19.