Кейптаун, , 19:51 — REGNUM Контракт на приобретение доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» намерены заключить власти ЮАР. Об этом заявил 28 апреля министр здравоохранения страны Звели Мкхизе во время заседания парламента.

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Отмечается, что правительство планирует заказать партию вакцины в преддверии одобрения использования данного препарата регулирующим органом в вопросе лекарственных средств Южно-Африканской Республики (SAHPRA).

Также есть намерения приобрести партию вакцины китайской фирмы Sinopharm.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разрешение на частичное использование в ЮАР получила вакцина компании Johnson & Johnson.