Москва, , 15:23 — REGNUM В Госдуме подготовили обращение к замглавы правительства РФ Татьяне Голиковой уравнять надбавки для сотрудников скорой помощи из всех регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

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«Мы подготовили обращение к вице-премьеру Татьяне Алексеевне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность вернуть прежнюю систему, чтобы сотрудники «скорой» во всех регионах получали одинаковые надбавки», — сказал замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

На сегодняшний день разрабатывается постановление по единому зарплатному тарифу для всех сотрудников службы скорой медицинской помощи на территории РФ, добавил парламентарий.

Он обратил внимание на то, что до 2013 года в России действовал национальный проект «Здоровье», благодаря чему за счет федеральных средств медучреждения, в том числе и службы скорой медицинской помощи, хорошо финансировались. По его окончании в силу вступило постановление правительства, в рамках которого каждый субъект РФ стал самостоятельно принимать решение о суммах выплат и надбавок. Однако фиксируется разная бюджетная обеспеченность в регионах, что сказывается и на выплатах сотрудникам «скорой».

Сегодня, 28 апреля, в России отмечается День работников службы скорой помощи. Президент РФ Владимир Путин посетил станцию скорой в Пушкине и поздравил коллектив с профессиональным праздником.