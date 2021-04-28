Новосибирск, , 14:45 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 75 случаев, 26 апреля — 71 случай.

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«Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 47 лет, 54 года и женщины в возрасте 64 года, 85 лет. Всего в регионе умерли 1746 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 49 человек, на ИВЛ — десять пациентов».

Всего, по данным оперативного штаба на утро 28 апреля, в регионе зарегистрировано 40 956 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2457 детей; 37 697 пациентов выздоровели (+31 за сутки).