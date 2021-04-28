Пушкин, Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил станцию скорой помощи №4 в городе Пушкине Пушкинского района Санкт-Петербурга.

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Российский лидер осмотрел диспетчерскую, а также пункт хранения средств индивидуальной защиты и учебный класс.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 апреля, в России отмечается День работника скорой медицинской помощи.

Президент России Владимир Путин, который 27 и 28 апреля работает в Санкт-Петербурге, поздравил врачей скорой помощи с профессиональным праздником