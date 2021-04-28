Санкт-Петербург, 28 апреля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Петербургский метрополитен не будет работать в Пасхальную ночь. Второй год подряд городская подземка будет закрыта для пассажиров из-за пандемии коронавируса. Об этом 28 апреля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

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Напомним, в этом году православная Пасха выпала на 2 мая.

«В пасхальную ночь метрополитен будет работать в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе.

Таким образом жители города не смогут добраться на общественном транспорте до храмов и соборов, где будет идти праздничное ночное богослужение. Однако верующие смогут принять участие в них в онлайн-режиме. Например кафедральный Казанский собор Петербурга всю последнюю неделю Великого поста, а также ночное пасхальное богослужение будет транслировать на своем канале в YouTube.