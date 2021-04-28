Донецк, 28 апреля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Если западные поводыриУкраинысделают вид, что ничего не поняли, и если онине вразумятВладимираЗеленского, следует ждатьпризнания Россией ДНР и ЛНР— по аналогии с Абхазией и Южной Осетией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 28 апреля, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Kremlin.ru Минские соглашения

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Как сообщалось ранее, в интервью РИА Новости Лавров заявил, что между ситуацией в Донбассе и событиями в Южной Осетии и Абхазии есть аналогии, но есть также и важное различие. В случае с Абхазией и Южной Осетией «не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мер», отметил министр.

« Слова Сергея Лаврова о схожести и различиях между ситуацией в Донбассе и событиями в Абхазии и Южной Осетии я интерпретирую так: пока Минские соглашения существуют, пока известный комплекс мер окончательно не перечёркнут, Россия не будет предпринимать шаги, идущие вразрез с этими документами.

Обращу внимание и ещё на один момент: Лавров подчёркивает, что «Минск-2» был одобрен Советом Безопасности ООН «без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять».