Токио, 28 апреля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Toyota продемонстрировал свой первый водородный болид, собранный на платформе Corolla Sport. Снимки с автомобилем распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Toyota Первый водородный болид Toyota

Новинка создана специально для участия в 24-часовой гонке Super Taikyu Series 2021, которая будет проходить на трассе Фудзи Спидвей 21 мая нынешнего года.

В качестве силового агрегата у спорткара двигатель внутреннего сгорания рабочим объёмом 1,6 л, который может работать на сжатом газообразном водороде. У «движка» была улучшена система подачи и впрыска топлива, вследствие чего при горении водорода в атмосферу не попадают вредные вещества.

Отмечается, что в баллоне топливо находится в сжатом состоянии под давлением 70 МПа. Топливный бак для болида взят от модели Toyota Mirai, которая тоже оснащена водородной установкой.

Напомним, компания Toyota планирует выпустить бюджетный субкомпактный седан под названием Belta. Под капотом автомобиля будет «трудиться» 105-сильный четырёхцилиндровый силовой агрегат объёмом 1,5 л. Ему составит пару пятиступенчатая механическая коробка передач либо четырехступенчатый «автомат».

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