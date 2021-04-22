Токио, , 13:05 — REGNUM Японская компания Toyota Motor представила новый водородный мотор в рамках плана по снижению выбросов парниковых газов. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Специалисты японской компании установили новый двигатель на гоночный автомобиль на базе Toyota Corolla Sport, который будет участвовать в соревнованиях на трассе в префектуре Сидзуока 21 — 23 мая 2021 года.

Объём нового турбированного трехцилиндрового двигателя будет составлять 1,6 л. Принцип работы мотора будет почти такой же, как и у традиционных двигателей, работающих на бензине. При этом в отличие от них он не будет выделять никаких выбросов.

Сообщается, что у автомобиля с новым водородным двигателем улучшаться динамические показатели за счёт того, что процесс сжигания водорода происходит быстрее, чем в случае с бензиновым агрегатом.

Напомним, власти Японии планируют к середине 2030-х годов полностью отказаться от машин на бензиновом или дизельном топливе.

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