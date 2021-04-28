Москва, , 14:20 — REGNUM В мире возросла устойчивость к антибактериальным препаратам из-за активного их использования пациентами, заболевшими COVID-19. Об этом 28 апреля заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Во время пандемии уже сейчас мы видим, что антибиотикорезистентность все больше растет в результате лечения пациентов с коронавирусом», — сказала она на IV Международном симпозиуме «Единое здоровье».

Вуйнович добавила, что резистентность к антибактериальным препаратам угрожает миру, поскольку препятствует борьбе с распространением иных инфекций.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вуйнович заявила, что важным свидетельством «хорошего прогресса» в борьбе с коронавирусом в России станет снижение числа новых случаев заболевания до 5 тыс. в сутки.

Действия каждого человека значимы, добавила Вуйнович. Она призвала жителей России продолжать носить защитные маски и обеззараживать руки даже на фоне снижения заболеваемости.