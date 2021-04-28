Тбилиси, , 14:15 — REGNUM Депутат парламента Грузии, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили заразился коронавирусом. Об этом он сообщил 28 апреля на своей странице в соцсети Facebook.

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«Дорогие друзья, у меня подтвердился COVID-19. Процесс протекает легко», — написал политик.

Он сообщил, что перешёл на две недели в режим самоизоляции и будет работать из дома.

Стоит отметить, что ранее коронавирус перенёс премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. У него не наблюдалось сильного ухудшения здоровья.

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