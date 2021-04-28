Стокгольм, , 13:55 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 в Швеции идет полным ходом, и многие жители страны задаются вопросом, когда наступит их очередь. Представители газеты Aftonbladet связались с администрациями всех ленов и поинтересовались, когда местные власти планируют начать последнюю фазу кампании по иммунизации населения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Так, в девяти регионах заявили, что 4-я фаза вакцинации начнется в июне. В десяти ленах она, как ожидается, начнется уже в мае. В Вестманланде газете ответили, что администрация еще не определилась с точной датой. В Эребру журналистам ответили, что 4-я фаза стартует «в течение следующих недель». В Крунуберге она начнется на рубеже мая-июня.

Напомним, что ранее координатор по вакцинам Ричард Бергстрём заявил, что все взрослое население Швеции будет привито от COVID-19 в августе.