Москва, , 05:20 — REGNUM Позицию нескольких стран по высылке российских дипломатов из Чехии оценила цитатой чешского писателя Карела Чапека официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 апреля на своей странице в Facebook.

«Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека процитировать: «Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое…» Дальше не помню, найдите сами», — написала она.

Цитата писателя, которую привела представитель ведомства, оканчивается словами «то же самое и с дураками».

Захарова напомнила, что действия Праги поддержали Великобритания и еще ряд республик, которые также решили выслать дипломатов со своих территорий.

«Власти Чехии в пятницу поблагодарили Великобританию за поддержку позиции Праги в дипломатическом противостоянии с Россией. Глава МИД Чехии выразил в Twitter благодарность Эстонии, Латвии и Литве, которые в знак солидарности с Чехией объявили о высылке российских дипломатов», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ объявили, что в посольствах России в Праге и Чехии в Москве останется по семь дипломатов, 25 человек административно-технического персонала и 19 принятых на месте.

23 апреля в пресс-службе российского посольства в Таллине заявили, что решение эстонских властей выслать дипломата РФ продиктовано желанием угодить НАТО и ЕС.

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