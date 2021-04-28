Москва, , 13:46 — REGNUM ЛДПР заняла активную позицию по борьбе с коронавирусом и тем самым поспособствовала улучшению эпидемической обстановки в стране. Об этом 28 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями фракции ЛДПР в Госдуме.

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«Хочу отметить позицию ЛДПР в ходе борьбы с острой фазой распространения коронавируса, когда вместе мы очень ответственно принимали самые непростые решения, которые позволили нам справиться одними из лучших в мире с ситуацией с коронавирусом как в экономической сфере, сфере рынка труда, так и, собственно говоря, в медицине», — заявил Мишустин.