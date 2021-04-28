Стокгольм, , 13:41 — REGNUM В ЕС надеются, что выдача паспортов вакцинации начнется в конце июня. Европейские власти также ранее обсуждали требование к привязке документа к банковскому ID. Однако 28 апреля в интервью SVT министр Швеции по делам ЕС Ханс Дальгрен заявил, что такое обязательное условие введено не будет.

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«Это не требование, а большое преимущество. Это облегчит поездки во многие европейские страны, и это, конечно, очень позитивно», — заявил министр Дальгрен.

Однако граждане, не имеющие банковского ID, выражают свою озабоченность из-за опасений о невозможности получить сертификат вакцинации.

«Те, кто не может или не хочет получить банковский ID, также должны иметь возможность получить сертификат. Мы просто должны быть осторожны, чтобы эти бумаги нельзя было подделать», — отметил Дальгрен.

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