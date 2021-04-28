Москва, 28 апреля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 7848 случаев заражения коронавирусом, сообщили 28 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители в масках в торговом комплексе

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Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны, у 13,7% новых пациентов отсутствуют клинические проявления болезни. Больше всего заражений выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, а также в Ростовской, Самарской и Нижегородской областях.

За сутки скончались 387 человек, выздоровели 8420 ковид-пациентов.

Всего с начала пандемии в России выявили 4 787 273 случая заражения коронавирусом.