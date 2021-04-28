Москва, , 11:09 — REGNUM Тезис президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии языковой и церковной проблем может говорить о его недостаточной информированности. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в опубликованном 28 апреля интервью РИА Новости.

Лавров отметил, что всегда считал Зеленского умным человеком, но в таком случае ему было бы стыдно утверждать, что с русским языком и Украинской православной церквью на Украине нет никаких проблем.

«Может быть, ему вообще ничего не докладывают, тогда он живёт в каком-то закрытом мире», — сказал глава российского МИД.

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