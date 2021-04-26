Киев, , 18:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что лично он не видит проблемы притеснения в стране русскоязычных людей.

Об этом он сказал на брифинге в Чернобыле сегодня, 26 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Все на Украине знают русский язык, но мы помним, что наш государственный — это украинский язык», — заявил Зеленский.

Он также пожаловался на продолжение «информационного нарратива о притеснениях русскоязычных людей» и дал понять, что новое поколение украинцев уже выбирает английский язык.

«Исторически так сложилось, что люди очень образованные и свободно говорят на разных языках. Сейчас новое поколение, и все детишки прекрасно говорят по-английски лучше, чем наше поколение», — отметил президент.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент России Владимир Путин, перечисляя актуальные проблемы в двусторонних отношениях с Украиной, отметил негативное отношение властей страны к русскому языку и к русскоязычным гражданам Украины, а также российским гражданам, проживающим в этой стране. Также напомним, что в начале 2021 года на Украине вступили в силу очередные положения закона об украинизации, согласно которым вся сфера обслуживания перешла на украинский язык, а за использование русского предполагаются штрафы.