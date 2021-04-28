Брянск, , 10:36 — REGNUM В Брянской области 28 апреля выявлено 77 носителей коронавируса — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 38 тысяч. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 38 030 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 37 152 человека, в том числе 65 пациентов выписаны за истекшие сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 305 жителей.

Лаборатории за сутки проверили 1534 теста, с начала пандемии выполнено 534 714 исследований на коронавирус.