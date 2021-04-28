Москва, , 09:42 — REGNUM В Московском регионе в связи с началом пожароопасного сезона создали специальную группировку для предотвращения природных пожаров, состоящая из профессиональных пожарных и спасателей, сообщается на портале мэра столицы.

В спецгруппу для борьбы с лесными пожарами вошли более 30 тыс. специалистов. Выделено свыше 4500 единиц техники. Мониторить ситуацию с воздуха, особенно на территории ТиНАО, будут вертолеты Московского авиационного центра.

В административных округах столицы подготовлены сводные отряды поливомоечной техники. Также будут проводиться профилактической работы с жителями Москвы по обращению с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки (27 апреля) на территории России ликвидировано112 лесных пожаров на общей площади 19 тыс. 939 га.

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