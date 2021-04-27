Москва, , 08:48 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 112 лесных пожаров на общей площади 19 939 га. Об этом 27 апреля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26.04.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 112 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 13 939 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Амурской, Владимирской, Московской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Саратовской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Сахалинской областей, в Алтайском, Пермском, Забайкальском Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Республике Башкирия и в Еврейской автономной области.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 30 лесных пожаров на общей площади 67 813 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 1758 человек, 454 единицы техники и шесть воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 22 воздушных судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на всей территории Амурской области с 27 апреля действует особый противопожарный режим (ОПР) — последними его ввели Тында и Тындинский район на севере региона.