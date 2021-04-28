Москва, , 09:31 — REGNUM База для создания аналога платёжной системы SWIFT у России есть, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в опубликованном 28 апреля интервью РИА Новости.

«База существует», — подчеркнул Лавров, отвечая на вопрос о том, является ли зачатком альтернативы SWIFT система передачи финансовых сообщений Банка России.

Глава МИД добавил, что эта база должна быть надёжной и гарантировать полную независимость и отсутствие ущерба для РФ в том случае, если кто-то пострается его «дополнительно нанести».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД Александр Панкин допустил создание в России системы, альтернативной SWIFT.

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