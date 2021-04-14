Москва, , 05:32 — REGNUM Россия в случае ее отключения от международной межбанковской системы SWIFT прибегнет к использованию альтернативных возможностей, заявил 13 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

При этом, замглавы ведомства подчеркнул, что российские власти пока не отказываются от применения SWIFT.

«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы)», — сказал замминистра, слова которого цитирует РИА Новости.

Кроме того, он добавил, что вопрос об альтернативных системах еще не обсуждался.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России и Китаю необходимо отойти от использования западных международных платежных систем и искать альтернативу доллару.

5 апреля директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков заявил, что альтернативы SWIFT существуют давно. Так, с декабря 2014 года Банк России запустил свою систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая работает во внутрироссийских операциях как SWIFT.

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