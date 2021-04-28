Нашвилл, США, , 08:57 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 7:4.

В составе «Флориды» по дублю оформили нападающие Александр Барков и Джонатан Юбердо. Ещё по шайбе забросили Энтони Дюклер, Оуэн Типпетт и Фрэнк Ватрано.

В составе «Нэшвилла» точными бросками отметились защитник Райан Эллис, оформивший дубль, и форварды Люк Канин и Таннер Жанно.

В настоящее время «Флорида» занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 69 очков. «Нэшвилл» идёт на четвёртом месте с 56 очками.

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