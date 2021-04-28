Киев, , 09:03 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 9590 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 28 апреля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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Как сообщается, за сутки в стране были госпитализированы 3623 человека, 441 пациент скончался от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявили в Киеве и Харьковской области — 1070 и 818 соответственно.

За время пандемии на Украине зафиксировали 2 млн 47 838 случаев заражения, 43 391 случай завершился летальным исходом.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 7915 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 432 пациента скончались от последствий, вызванных COVID-19.

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Как сообщило издание The New York Times, Украина по уровню вакцинации от COVID-19 находится в рейтинге стран между Тринидадом и Тобаго и Джибути, ниже многих других африканских стран.

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