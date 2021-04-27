Киев, , 09:00 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 7915 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 27 апреля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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Согласно опубликованным данным, за сутки в стране были госпитализированы 1650 человек, 432 пациента скончались от последствий заражения коронавирусом.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявлено в Киеве и Полтавской области — 869 и 651 случай.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 2 млн 38 248 случаев заражения коронавирусом, 42 950 случаев заражения завершились летальным исходом.

Напомним, сутками ранее на Украине зафиксировали 5062 случая заражения коронавирусом, 195 человек скончались от последствий, вызванных COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране появились два препарата, которые потенциально могут стать вакцинами от COVID-19.

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