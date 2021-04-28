Чикаго, США, , 08:51 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 7:4.

В составе «Тампы» шайбы забросили защитник Эрик Чернак, нападающие Янни Гурд, Алекс Барре-Буле, Брейден Пойнт, Блейк Коулман и Алекс Киллорн, оформивший дубль. Российский защитник Михаил Сергачёв отдал две результативные передачи.

В составе «Чикаго» точными бросками отметились форвард Брэндон Хагель, защитники Уайатт Калинюк и Данкан Кит и нападающий Доминик Кубалик.

В настоящее время «Тампа» занимает третье место в Центральном дивизионе, на счету команды 68 очков. «Чикаго» идёт на шестом месте с 49 очками.

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