Буэнос-Айрес, , 08:55 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 25 495 случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении министерства здравоохранения страны в Twitter.

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Таким образом, общее число выявленных случаев заражения достигло 2 905 172.

От осложнений, вызванных COVID-19, с начала пандемии скончались 62 599 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Аргентине было выявлено свыше 18,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Отметим, что в стране 6,4 млн человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 877 тыс. получили обе дозы вакцины.