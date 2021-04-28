Москва, , 08:57 — REGNUM Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека договорились провести международные учения противоэпидемических бригад быстрого реагирования, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Международные учения состоятся осенью 2021 года в г. Казани (Татария). Полевые и командно-штабные учения противоэпидемических бригад пройдут в гибридном формате.

В учениях примут участие специалисты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества Независимых Государств (СНГ) и других стран. Цель учений — отработка алгоритмов реагирования на мировые инфекционные угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2020 году существенно снизились показатели заболеваемости по целому ряду инфекций.

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