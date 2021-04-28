Колумбус, США, , 08:45 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 1:0.

В основное время и овертайме команды не смогли открыть счёт заброшенным шайбам. Победитель определился в серии буллитов, решающий бросок исполнил нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне.

В настоящее время «Коламбус» занимает восьмое место в Центральном дивизионе, на счету команды 42 очка. «Детройт» идёт на седьмом месте с 43 очками.

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