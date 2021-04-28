Сеул, , 08:53 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель KIA представил новую версию модели Sportage 2022 модельного года под названием Nightfall. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Модельный ряд автомобиля Sportage включает в себя уровни отделки салона LX, Nightfall Edition, EX и SX. Новая модель является последней разработкой в линейке. Она заменит спецификацию S в качестве отдельного «пакета» LX Value Edition.

Автопроизводитель оснастил новинку 18-дюймовыми колёсными дисками, кнопкой запуска двигателя, панорамным люком на крыше и электроподогревом передних кресел.

Безопасность водителя и пассажира обеспечат: система предотвращения лобового столкновения, система удержания полосы движения, автоматическое включение/выключение дальнего света, а также опция, контролирующая состояние водителя и многое другое.

Ранее компания KIA представила в Южной Корее модернизированный седан K3 (Cerato). В качестве основного мотора у модели атмосферный агрегат рабочим объёмом 1,6 литра. В комплектации GT авто имеет турбированный «движок» объёмом 1,6 л.

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