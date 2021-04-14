Сеул, , 14:38 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель KIA представил первые изображения обновлённого седана KIA K3 2021 модельного года. Снимки распространила пресс-служба компании.

Обновлённый седан KIA K3 2021 модельного года Пресс-служба KIA

У модернизированного седана теперь более узкая решётка радиатора, по бокам которой расположены длинные фары с новым рисунком дневных ходовых огней. «Поворотники» разместились в блоке фар. При этом на предыдущих версиях модели они находились отдельно на бампере.

Также стоит отметить, что рестайлинговый седан получил новую эмблему KIA. На корме разместились лаконичные задние фонари с пунктирным узором.

В топовых комплектациях обновлённого автомобиля появилась современная мультимедийная система с большим экраном на 10,25 дюйма и цифровая приборная панель.

Официальная премьера модели намечена на конец апреля 2021 года.

Ранее компания KIA испытала в Южной Корее рестайлинговый кроссовер Sportage 2022 модельного года. Он получит две версии с двумя вариантами колесной базы. Изготавливается модель на той же платформе, что и новый Hyundai Tucson 2022 года выпуска.

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