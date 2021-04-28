Хабаровск, , 08:50 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв вручил ключи от служебных квартир медицинским работникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе правительства региона.

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Новоселье справят 48 врачей, фельдшеров и медсестер в доме №21 на улице Аэродромной.

Глава региона отдельно поздравил девятерых сотрудников станции скорой медицинской помощи, которые в свой профессиональный праздник также получили квартиры в новострое.

Служебное жилье в таком количестве сразу в Хабаровске медики не получали более десяти лет. Михаил Дегтярев заявил и о сокращении сроков профессионального стажа для медработников, дающего право оформить квартиры в собственность. Ранее это было 15 лет, сейчас готовится нормативный акт, уменьшающий его до 10 лет — многие из новоселов в ближайшее время смогут приватизировать квартиры.

До конца года запланировано выделение еще около полусотни жилых помещений для врачей, фельдшеров и медсестер, не имеющих своих квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в 2020 году ежемесячные денежные выплаты за наставничество получили 52 врача и 24 специалиста среднего медперсонала — из краевого бюджета было направлено на это более 1,1 млн рублей.