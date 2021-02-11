Владивосток, , 05:27 — REGNUM В Приморье в 2020 году ежемесячные денежные выплаты за наставничество получили 52 врача и 24 специалиста среднего медперсонала — из краевого бюджета было направлено на это более 1,1 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Наставники получают доплаты в течение первого года работы молодого специалиста. За сопровождение молодого врача выплачивается ежемесячно пять тыс. рублей, а за помощь в адаптации среднего медицинского персонала — три тыс. рублей.

Наставничество в Приморье ввели с апреля 2020 года.

Также предусмотрены доплаты молодым специалистам, ежемесячные выплаты врачам на севере края, компенсация расходов за наём жилья, выплаты за выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, единовременные выплаты отдельным категориям медработников.

В общем на все эти меры поддержки в 2020 году было направлено более 290 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, региональные организации Фонда обязательного медицинского страхования в 2021 году получат свыше 18 млрд рублей для привлечения новых специалистов в больницы и поликлиники.