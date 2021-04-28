Вашингтон, , 08:24 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Вашингтона» Даниэль Спронг после передачи российского защитника Дмитрия Орлова.

В настоящее время «Вашингтон» занимает первое место в Восточном дивизионе, на счету команды 68 очков. «Айлендерс» идут на третьем месте с 63 очками.

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