Москва, , 08:32 — REGNUM Сфера вакцинации от COVID-19 не должна становиться полем политических игр и недобросовестной информационной политики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на онлайн-заседании Комитета ООН по информации.

Мария Захарова «Вне всяких сомнений, данная сфера не должна становиться полем политических игр и недобросовестной информационной политики, тем более дезинформации».

Захарова призвала сделать всё, чтобы эту сферу не затронули «так называемые бои без правил между странами — производителями вакцин».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России заявила, что в результате политизации вопроса вакцинации от COVID-19, Европейский союз потерял время и не стал лидером ни в производстве вакцин, ни в проведении прививочной кампании.

Также Захарова отметила, что, по ее мнению, чиновники некоторых стран ЕС и официальные лица сообщества"связали руки и своим промышленникам, и коммерческим компаниям», а также населению союза в вопросах проведения вакцинации от нового заболевания.