Питтсбург, США, , 08:10 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Бостона» шайбы забросили нападающие Давид Крейчи, Брэд Маршан и Тейлор Холл. У «Питтсбурга» точным броском отметился форвард Джефф Картер.

В настоящее время «Бостон» занимает четвёртое место в Восточном дивизионе, на счету команды 62 очка. «Питтсбург» идёт на втором месте с 67 очками.

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