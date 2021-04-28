Москва, , 08:15 — REGNUM Зачастую собственники машин с автоматической трансмиссией совершают ошибку, если не пользуются стояночным тормозом при парковке, сообщает эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин.

По словам эксперта, автовладельцы часто сталкиваются с проблемой во время парковки на уклоне, если ставят коробку передач в режим P (парковка).

Дело в том, что во время такой парковки рычаг, который стопорит ведущие колеса, блокирует крупнозубчатую шестеренку, связанную с выходным валом коробки, слишком сильно. Для того, чтобы потом вновь тронуться с места придётся приложить много усилий для переключения селектора коробки из положения Р.

Причём, отметил Ревин, если уклон очень крутой, то рычаг может зажать сильнее. Это, в свою очередь, может привести к тому, что тросовый привод управления коробкой может выйти из строя или растянуться.

Для того, чтобы этого избежать эксперт советует при парковке нажать на педаль тормоза и одновременно затянуть стояночный тормоз.

«Так мы снизим нагрузку на механический или электрический привод. И только после этого переводим селектор автоматической коробки в положение Р. Трогаясь с места, сначала включаем в коробке (или вариаторе) P или R и только потом снимаем автомобиль со стояночного тормоза. Иначе на уклоне автомобиль чуть откатится и зажмет фиксатор паркинга в коробке», — добавил Ревин.

Ранее эксперт порекомендовал провести тщательный визуальный осмотр шин при замене их после зимы, поскольку летом средняя скорость движения машины возрастает, что может негативно отразиться на качестве «покрышек».

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